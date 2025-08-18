OM ‍: Rowe a frappé Rabiot au visage

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'Olympique de Marseille a décidé de mettre provisoirement Jonathan Rowe et Adrien Rabiot à l'écart suite à des incidents intervenus après la défaite à Rennes. La Provence en dit plus sur ce clash qui a tourné au pugilat.

On pensait que Jonathan Rowe et Adrien Rabiot s'étaient contentés d'insultes et d'un tête contre tête vendredi soir dans les coulisses du Roazhon Park au coup de sifflet final entérinant la victoire du Stade Rennais. Un comportement qui a poussé l'OM à mettre les deux joueurs de côté pour une durée indéterminée, même si on imagine bien qu'elle ne sera pas très longue. Mais, du côté de La Provence, on affirme que les choses sont allées nettement plus loin que ce qui avait filtré du vestiaire marseillais dans un premier temps. Car le quotidien régional indique que l'attaquant anglais a frappé Adrien Rabiot, provoquant forcément la réaction de ce dernier et un début de pugilat entre les deux joueurs.

Rowe a giflé Rabiot

C'est une scène de chaos qui s'est déroulée dans le vestiaire de l'Olympique de Marseille. « La ligne rouge a été franchie lorsque Jonathan Rowe, se sentant visé par des remarques sur son implication, aurait, selon certaines sources, donné une gifle à Adrien Rabiot. Des coups auraient ensuite été échangés, avant que De Zerbi, son staff et Medhi Benatia n'interviennent pour calmer les esprits », écrivent nos confrères marseillais. Si ce scénario se confirme, on peut mieux comprendre la sanction décidée par l'OM à l'encontre de deux joueurs et le départ très probable de Jonathan Rowe, qui en plus devrait être financièrement sanctionné pour cette claque mise à son coéquipier marseillais.