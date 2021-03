OM : Rothen met Longoria sous pression avant le mercato

Dans : OM.

Sous l’impulsion de Jorge Sampaoli, plusieurs joueurs de l’OM ont retrouvé des couleurs en l’espace de deux matchs.

C’est notamment le cas de Luis Henrique, Michaël Cuisance ou encore Dimitri Payet et Florian Thauvin, tous en difficulté ou carrément à la cave avant la prise de fonctions de Jorge Sampaoli. A neuf journées de la fin, l’entraîneur argentin de l’OM va continuer son état des lieux afin de savoir qui est compatible avec ses méthodes, et qui doit être conservé, définitivement recruté ou prolongé par le président Pablo Longoria. Tandis que certains supporters réclament la prolongation de Thauvin ou les éventuels achats de Balerdi et Cuisance, Jérôme Rothen a lancé un message d’alerte à l’attention des dirigeants de l’Olympique de Marseille. Pour le consultant de RMC, cette embellie ne doit pas faire oublier le reste de la saison, et Pablo Longoria a plutôt intérêt à renouveler au maximum son effectif au mercato.

« Sampaoli vient d’arriver, il fait un état des lieux de l’effectif, il y a un choc psychologique, cela se traduit par des scénarios avec des victoires acquises en fin de match. Cela donne de la confiance des joueurs envers l’entraîneur, c’est parfait. Les états d’âme de chacun, il faut les oublier et les mettre de côté jusqu’à la fin de la saison. Sampaoli va sans doute réveiller Thauvin, Payet mais à la fin de la saison, il faut qu’il y ait une cassure, ce groupe a montré tellement de limites que Sampaoli tout seul, cela ne va pas suffire. Il va falloir lui amener autre chose, d’autres joueurs. C’est un coach assez malin, il ne va pas se mettre ses joueurs actuels à dos car il veut arracher la 5e place. Mais après, Marseille doit refaire tout son groupe » a lancé Jérôme Rothen, pour qui l’Olympique de Marseille ne doit pas avoir la mémoire courte avec certains joueurs particulièrement décevants avant la venue de Jorge Sampaoli en Provence.