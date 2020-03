OM : Rony Lopes recruté sans dépenser, le bon plan de Zubi

Dans : OM.

L'OM prépare tout de même la saison prochaine, et se voit proposer Rony Lopes du FC Séville, avec un possible deal intéressant à la clé.

En dépit de l’interruption du championnat, l’OM reste bien placé pour avoir une place lors de la prochaine Ligue des Champions. Il faudrait encore savoir si la Ligue 1 version 2019-2020 va se terminer, et si le club provençal ne sera pas non plus sanctionné par l’UEFA, qui surveille les finances assez catastrophiques de l’OM. En attendant, la perspective de disputer à nouveau la C1 permet de relancer des rumeurs. Et notamment celle d’un retour en France de Rony Lopes, très en vue avec Lille mais qui n’avait pas su s’imposer au coeur de la concurrence folle de Monaco. Vendu pour 25 ME tout de même à Séville, l’ailier portugais n’a pas réussi à s’imposer en Andalousie et pourrait encore changer d’air l’été prochain.

Le Diario De Sevilla annonce ainsi que l’OM fait partie des clubs sur les rangs de Rony Lopes, qui pourrait animer les ailes en cas de changement. Surtout que le FC Séville, qui avait fait venir Lucas Ocampos l’été dernier, est intéressé par un autre joueur de l’OM, à savoir Maxime Lopez. De là à envisager un échange qui pourrait permettre à tout le monde d’y trouver son compte et surtout à Marseille de compter un nouvel atout sans avoir à sortir une grosse somme réciproque, il n’y a qu’un pas qu'Andoni Zubizarreta aimerait bien franchir. A 24 ans, le natif du Brésil mais international portugais a en tout cas une belle revanche à prendre, lui que l’on annonçait comme un futur crack à ses débuts à Manchester City, lorsqu’il était devenu le plus jeune buteur de l’histoire du club à tôt juste 17 ans.