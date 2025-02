OM ‍: Rongier viré, Bennacer déclenche une polémique

Dans : OM.

La masterclass d'Ismaël Bennacer a provoqué un certain emballement chez les supporters marseillais, pour qui Valentin Rongier n'a plus aucune chance de jouer à l'OM.

Recruté comme Pablo Longoria l’aime, c’est à dire à la surprise générale, Ismaël Bennacer n’a pas tardé à montrer qu’il était comme chez lui à l'OM. Le milieu de terrain a profité de l’absence de Valentin Rongier pour démarrer comme titulaire à Angers et démontrer l’étendue de son talent. Impeccable dans ses passes, très actif pour casser les lignes, l’Algérien est déjà quasiment indispensable après une heure de jeu. Les supporters de l’OM se félicitent d’une telle arrivée, même si cela reste un prêt avec option d’achat de la part du Milan AC. Devant leur match et sur les réseaux sociaux, les fans olympiens ont autant encensé Ismaël Bennacer, que taillé Valentin Rongier, dont il a pris la place.

Bennacer ridiculise Rongier pour les supporters

« Bennacer a fait plus de passes vers l’avant en 25 minutes que Rongier en a fait depuis le Covid », « Quel plaisir de ne plus avoir Rongier et ses passes sans vitamines vers l’arrière, ça change un vrai joueur de ballon comme Bennacer », « la façon avec laquelle Bennacer va mettre Rongier sur le banc, c’est pas vos milieux de m… », « Bennacer ridiculise le football de Rongier, c’est pas le même sport », ont lancé les supporters de l’OM, ce qui a provoqué une vague d’indignation sur le manque de respect envers l’ancien nantais, que Roberto De Zerbi avait encensé dans la semaine.

- 86 ballons touchés

- 99% de passes réussies

- 3 tacles

- 2 passes clés

- Des corners de grande qualité



Ismael Bennacer est déjà AU DESSUS DU LOT ! 🤤💫 pic.twitter.com/klz4L2f539 — Massilia Zone (@MassiliaZone) February 9, 2025

« Juste une petite chose, bien évidemment que bennacer est au dessus de rongier mais c’est pas une raison pour le rabaisser à ce point là. On a perdu qu’un seul match cette saison avec Rongier, il mérite du respect », déplore notamment le journaliste pro-OM Adam Manseur, suivi dans ce raisonnement par le compte Espoirs du Football. « Intrinsèquement, Bennacer peut apparaître largement meilleur que Rongier. Il l'est sans doute. Mais comme je le dis régulièrement ici, ce n'est pas pour rien que Rongier revient toujours en tant que titulaire, et que la pire saison de l'OM l'an dernier correspond à son absence. Il stabilise le milieu de terrain, il fait le travail ingrat, dans l'ombre, mais il reste indispensable, comme un Benjamin André par exemple. Et techniquement, il est loin d'être un peintre », a souligné le compte spécialisé, pour qui il serait de bon ton de ne pas faire des analyses aussi radicales après une heure de jeu face à Angers dans une rencontre à sens unique.