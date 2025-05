OM ‍: Rongier tient sa promesse et vide son casier

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Valentin Rongier refuse de prolonger à l'OM dans les conditions proposées, et va donc quitter le club provençal en raison de son contrat approchant sa fin.

Element important de l’Olympique de Marseille même s’il est loin d’être le joueur le plus spectaculaire de l’effectif, Valentin Rongier est en échec total dans ses discussions avec Pablo Longoria pour prolonger, et il va prendre les décisions qui s’imposent. En effet, le milieu de terrain se trouve à un an de la fin de son contrat, et le fait que Roberto De Zerbi apprécie sa polyvalence a ouvert des discussions sur son avenir avec la direction de l’OM. Mais l’offre de prolongation effectuée par le club provençal n’a pas été retenu, car aucun effort n’a été effectué sur son salaire, selon le clan de l’ancien nantais, qui estimait pouvoir se rapprocher de Rabiot ou Hojbjerg au niveau de la fiche de paie. Ce ne sera pas le cas et les discussions se sont interrompues totalement ces dernières semaines.

Rongier a une promesse à tenir

Il n’y aura toutefois pas de loft ni de bras de fer, puisque Valentin Rongier a, selon Foot Mercato, promis de ne pas partir libre de l’OM à l’issue de son contrat en juin 2026. Pas de prolongation, pas de départ libre, il ne reste plus que le transfert pour régler le problème. Cela tombe bien, Rennes s’intéresse à lui de longue date, mais là aussi, sa gourmandise a surpris les dirigeants bretons. Ces derniers sont prêts à faire un effort mais pas à lui donner le plus gros salaire du club, qui est pour le moment dévoué à Seko Fofana. S’il veut réellement régler son avenir, Valentin Rongier va donc devoir revoir ses prétentions à la baisse même si le joueur de 30 ans a démontré ces dernières saisons à quel point il pouvait être un joueur important dans un club du haut de tableau.

Les négociations avec l’OM sont toutefois au point mort total, et le milieu de terrain a donc plusieurs semaines devant lui pour se trouver un nouveau club.