OM : Rongier sacrifié à la surprise générale ?

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Confronté à une concurrence XXL à l’OM (Gerson, Guendouzi, Kamara, Gueye), Valentin Rongier n’est pas certain de rester à 100 %.

Titulaire face à Saint-Etienne dimanche soir (3-1), Valentin Rongier a livré une belle prestation avec une activité débordante et une passe décisive à la clé. Utilisé par Jorge Sampaoli dans une position hybride où il a très souvent défendu sur le côté droit, l’ex-capitaine du FC Nantes espère s’imposer à l’Olympique de Marseille cette saison. Mais à en croire les informations du journal L’Equipe, une surprise tonitruante n’est pas à exclure avec Rongier lors de cette dernière journée du mercato estival. Et pour cause, le quotidien national rapporte que le milieu défensif de l’OM est pisté par plusieurs clubs de Bundesliga dont les noms n’ont pas filtré.

Rongier très suivi en Allemagne

Dans l’incapacité de vendre Boubacar Kamara ou encore Duje Caleta-Car, qui a refusé de rejoindre Wolverhampton, l’Olympique de Marseille pourrait accepter de se séparer de Valentin Rongier en cas de proposition intéressante. Reste à voir quel est le prix fixé par Pablo Longoria pour l’ancien Nantais, recruté pour 15 millions d’euros il y a deux ans. De plus, il n’est pas certain que Valentin Rongier ait dans ses plans de quitter l’OM après une saison quasiment blanche en raison de sa très longue blessure au pied. Quoi qu’il en soit, Pablo Longoria ne se ferme aucune porte et se montre ouvert avec les clubs intéressés, sans pour le moment savoir si cela aboutira. En cas de départ de Rongier ou Kamara, l’OM devrait recruter un milieu de terrain. Le nom de Steven Nzonzi, qui pourrait purement et simplement être libéré par l’AS Roma dans les prochaines heures, a notamment été évoqué, bien que cette piste ne fasse pas l’unanimité chez les supporters après la saison très moyenne de l’international français à Rennes en 2020-2021.