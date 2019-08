OM : Rongier pour 20ME bonus inclus, Marseille est largué !

Dans : OM, Mercato, FC Nantes.

Même si Valentin Rongier a demandé et obtenu de ses dirigeants de ne pas être dans le groupe du FC Nantes pour la réception de Montpellier ce samedi à la Beaujoire, il se pourrait bien que le capitaine des Canaris rejoue rapidement sous le maillot nantais. Car à moins de 72 heures de la fin du mercato estival, rien ne semble indiquer que l'Olympique de Marseille, avec qui Valentin Rongier a déjà négocié un accord, trouvera le moyen de payer le transfert du milieu de terrain. Cette semaine, Jacques-Henri Eyraud a proposé 11ME, lesquels étaient payables en trois fois, preuve que l'OM est clairement dans le dur financièrement.

Mais même si Waldemar Kita et Valentin Rongier s'apprécient, le président du FC Nantes est bien conscient que son joueur vaut plus que cela. Visant au départ 25ME, le patron nantais a ramené le curseur à 20ME mais il n'ira pas plus bas, d'autant plus que Christian Gourcuff apprécie Valentin Rongier et que du côté de Nantes on est convaincu que la valeur de ce dernier va encore augmenter dans les années qui viennent. Autrement dit, les derniers jours du mercato s'annoncent intenses, car il est acquis qu'au prix actuel l'Olympique de Marseille n'a aucune chance de signer ce renfort tant attendu.