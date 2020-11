OM : Rongier l’égal de Verratti, le gros craquage

Dans : OM.

Titulaire indiscutable de l’Olympique de Marseille la saison dernière, Valentin Rongier est à la peine depuis quelques semaines.

Confronté à la concurrence de Pape Gueye et de Michaël Cuisance, l’ancien capitaine du FC Nantes n’est pas certain de débuter face au FC Porto, mardi soir en Ligue des Champions. Et pour cause, le match contre Manchester City en Ligue des Champions a démontré que Valentin Rongier n’était pas au mieux de sa forme. Un coup dur pour André Villas-Boas, qui a fait du Français de 25 ans un de ses tauliers depuis plusieurs mois. Interrogé par Le Phocéen, le journaliste Jean-Marcel Boudard n’a pas tendance à s’inquiéter pour Valentin Rongier.

Pour la plume du journal Ouest-France, il est certain que Valentin Rongier va très vite rebondir. De plus, l’insider du FC Nantes a dévoilé que son ancien entraîneur Sergio Conceiçao, désormais en poste à Porto et qu’il retrouvera donc mardi, le comparait à Marco Verratti en Loire-Atlantique. « Conceiçao le comparait à Marco Verratti pour sa science du jeu au-dessus de la moyenne. Il soulignait son intelligence sur le terrain et en dehors. Il est vrai qu'en dépit de son petit gabarit, son placement lui permettait de récupérer beaucoup de ballons et il savait éviter les coups. Et puis Conceiçao aimait aussi son caractère, sa faculté à échanger avec ses coachs (…) Il voulait le prendre avec lui à Porto lorsqu'il est parti, mais Valentin a préféré faire une année de plus en Ligue 1 pour continuer sa progression. Il a même prolongé dans la foulée à Nantes » a indiqué le journaliste, dont les révélations font penser que Sergio Conceiçao pourrait de nouveau s’attaquer à Valentin Rongier en période de mercato à l’avenir.