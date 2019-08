OM : Rongier grâce aux Anglais, Marseille avait tout calculé

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Il y a un an, l’Olympique de Marseille vendait André-Franck Zambo-Anguissa à Fulham pour 30 ME dans les dernières heures du mercato anglais.

Un transfert colossal qui permettait à Marseille de s’offrir Kevin Strootman, à la demande expresse de Rudi Garcia. Mais à l’époque, c’est un certain Valentin Rongier que le directeur sportif phocéen Andoni Zubizarreta souhaitait enrôler. Un an plus tard, l’occasion est belle pour « Zubi » de profiter d’une éventuelle vente de Morgan Sanson, dont le profil est apprécié en Angleterre, pour foncer sur le capitaine du FC Nantes. C'était en tout cas son envie.

Mais à en croire les informations de La Provence son plan pourrait échouer, puisque Morgan Sanson n'a aucunement l'intention de plier bagages pour rejoindre l'Angleterre. « Malgré l’intérêt d’Everton et Crystal Palace, Morgan Sanson ne veut pas se précipiter et n’ira pas en Angleterre cet été. Il va débuter la saison avec l'OM » indique le média, pour qui Morgan Sanson ne quittera donc pas l'Olympique de Marseille au mercato. Un coup dur pour Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta, qui comptaient sur cette vente pour renflouer leurs caisses et offrir à leur entraîneur un joueur plus polyvalent et plus régulier en la personne de Valentin Rongier.