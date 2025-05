OM ‍: Rongier, ça va filer droit au clash avec Longoria

Dans : OM.

La situation contractuelle de Valentin Rongier va provoquer quelques remous à l'OM dans les prochaines semaines, puisque le milieu de terrain a de fortes exigences, et Pablo Longoria aussi.

Véritable couteau suisse de l’effectif de Roberto De Zerbi, Valentin Rongier arrive toujours à tirer son épingle du jeu alors qu’il est le premier à sauter à chaque occasion. Des blessures, des recrutements, l’ancien nantais a toujours connu des coups de frein à l'OM, mais il est toujours là à l’image de cette fin de saison où il enchaine les gros temps de jeu. Son statut met toutefois l’OM en éveil, et ce n’est pas forcément une bonne nouvelle. En effet, Valentin Rongier possède un an de contrat restant, et Pablo Longoria déteste cette situation. Une approche a été effectuée pour une prolongation de deux ans, mais le salaire offert par le club phocéen a provoqué le refus du clan Rongier. Depuis, La Provence l’affirme, il n’ya plus eu aucun contact entre le milieu de terrain et sa direction.

Prolongation ou vente, le choix pas si simple

Cela va donner lieu à un été très musclé, avec une situation confuse. Roberto De Zerbi compte sur lui pour la saison prochaine. Le joueur a envie de rester à l’OM, au moins une saison, quitte à partir libre en juin 2026. Il voudrait même prolonger son contrat, mais à condition d’avoir le salaire digne d’un titulaire, ce qu’il ne possède pas actuellement sachant que la masse salariale a grimpé de manière vertigineuse ces dernières années. De son côté, Pablo Longoria se trouve donc à un carrefour : lui mettre la pression pour prolonger aux conditions fixées par l’OM, ou accepter de le vendre alors que Rennes et des clubs européens apprécient son profil. Un quitte ou double qui va devoir se régler cet été, le club provençal n’ayant aucune intention de commencer la saison avec un joueur qui sera libre de partir pour zéro. Et dans ces cas de figure, l’OM est bien décidé à frapper fort s’il le faut, Chancel Mbemba peut en témoigner.