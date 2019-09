OM : Rongier a signé, il sait qui va sauter à Marseille

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

En s’attachant les services de Valentin Rongier sous la forme d’un joker après le mercato, l’Olympique de Marseille a numériquement comblé le départ de Luiz Gustavo. Mais techniquement et dans le profil, c’est un joueur différent du Brésilien que le club phocéen a recruté. Dans les faits, l’ancien capitaine du FC Nantes va être en concurrence avec Morgan Sanson et Maxime Lopez pour occuper une place au côté de Kevin Strootman. Consultant pour Le Phocéen, Jacques Bayles a bien peur que ce soit le minot formé à l’OM qui fasse les frais de la venue de Valentin Rongier même si évidemment, André Villas-Boas aura besoin de tout le monde cette saison.

« Pour moi, Rongier mettra Lopez sur le banc. Je le sens un peu en dessous, peut-être parce qu'il n'a pas fait une bonne préparation. Sanson n'est pas beaucoup mieux en ce moment, mais je le trouve plus tranchant, plus visible dans le jeu » a estimé Jacques Bayles. Reste maintenant à voir quel niveau Valentin Rongier affichera à l’Olympique de Marseille dans les prochaines semaines. Sa faculté à apporter le danger dans les trente derniers mètres adverses pourrait rapidement lui permettre de se détacher de la concurrence et de chiper la place d’un Lopez, lequel sera néanmoins en concurrence avec Sanson. Car depuis le début de la saison, les deux milieux de l’OM sont à la peine.