OM : Rongier à Marseille, une petite phrase signée Gourcuff

Dans : OM, Mercato, FC Nantes, Ligue 1.

Auteur d’une passe décisive lors de la victoire du FC Nantes face à Amiens samedi (2-1), Valentin Rongier réalise un bon début de saison.

Capitaine des Canaris depuis la saison dernière, le joueur de 24 ans est le véritable leader technique du FCN. Samedi, à l’occasion du premier succès de sa formation cette saison en Ligue 1, le milieu de terrain a touché 98 ballons et effectué deux tirs en position de numéro dix, derrière le buteur Coulibaly. De belles statistiques prouvant que Rongier est en bonne forme. Mais pas sûr toutefois qu’il poursuive sa progression à Nantes, où il a débuté en L1 en 2014. Courtisé par l’OM en cette fin d’été, le Canari aimerait bien franchir un cap en signant à Marseille.

Sauf que les deux clubs concernés n’arrivent pas à trouver un accord, le président Kita réclamant un transfert d’au moins 15 millions d’euros, alors que le président Eyraud ne veut pas dépasser les 10 ME pour le moment. Une situation qui ne fait pas plaisir à Christian Gourcuff. « Je ne vais pas psychoter. On connaît les données du foot pro. Pour l'instant, le club ne sait pas, lui et moi non plus. Bien sûr que s'il devait partir, ce serait une perte », a lancé, en conférence de presse, l’entraîneur de Nantes, qui sait que son club aura bien du mal à compenser le potentiel transfert de Rongier, surtout dans la dernière semaine du mercato...