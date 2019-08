OM : Rongier à Marseille, son clone dit 100 fois oui

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, FC Nantes.

Courtisé par le club de Fenerbahçe au mercato, Luiz Gustavo n’est pas certain de poursuivre l’aventure à l’Olympique de Marseille. Et pour cause, l’international brésilien souhaite quitter la cité phocéenne et aurait déjà trouvé un accord avec les dirigeants turcs. Pour le remplacer, Andoni Zubizarreta veut miser sur Valentin Rongier, un joueur qu’il courtise de longue date. Mais de l’avis de nombreux observateurs, le capitaine nantais n’a pas le profil d’un pur milieu défensif, et possède un style de jeu bien trop similaire à celui d’un Maxime Lopez par exemple.

Le minot de l’OM, titulaire face à Nantes il y a une semaine à La Beaujoire, s’est par ailleurs exprimé sur la possible venue de Valentin Rongier. Et pour lui, son arrivée ne serait pas forcément une mauvaise nouvelle. Explications… « Rongier, c'est un très bon joueur. C'est un peu lui qui tire l'équipe de Nantes vers le haut. C'est un très bon joueur box to box. C'est un beau joueur de ballon, il a une bonne capacité à se projeter donc ça pourrait être un très bon renfort » a estimé Maxime Lopez, qui pourrait néanmoins être en concurrence directe avec Valentin Rongier à l’OM dans les prochaines semaines. A moins que le Nantais ne se transforme tout d’un coup en une véritable sentinelle, capable de remplacer Luiz Gustavo…