OM : Riolo envoie un Marseillais à l’Euro, ce n’est pas Payet

Outre le gardien Steve Mandanda, partant certain pour l’Euro 2020, plusieurs autres joueurs de l’Olympique de Marseille peuvent accrocher une place dans le groupe de Didier Deschamps.

Ces derniers jours, le nom de Dimitri Payet est souvent cité. Et pour cause, selon un sondage SA Research pour RMC Sport, 80 % des fans de football souhaitent voir le meneur de jeu de l’Olympique de Marseille dans la liste de Didier Deschamps pour l’Euro. Mais alors que le doute existe concernant Florian Thauvin, qui effectue tout juste son retour avec l’OM, un autre joueur de l’effectif d’André Villas-Boas peut rêver des Bleus selon Daniel Riolo. Il s’agit de Boubacar Kamara, dont le profil plaît énormément au consultant de RMC.

« Boubacar Kamara peut-il plaire à Deschamps ? La surprise Kamara, ça serait s’il y a hécatombe des joueurs qui sont devant lui dans la hiérarchie. En qualité de joueur, il me séduit, et au milieu, il me plaît. Maintenant, il n’a que des références en Ligue 1. On sait que Deschamps, ça ne lui suffit pas. Après, il faut faire un bilan de qui est disponible ou pas. C’est un mec que l’équipe de France peut potentiellement appeler. Il pourrait le faire venir dès le mois de mars pour qu’il fasse connaissance avec le groupe. Car il y aura des absents : Kanté ne sera pas là, Nzonzi n’est pas en forme… DD pense à l’expérience en Europe, au vécu dans le groupe… Donc on verra pour Kamara » a indiqué le consultant dans des propos rapportés par FootRadio.com. Reste maintenant à voir si Didier Deschamps aura également la tentation de tester Boubacar Kamara en Equipe de France. Dans le même registre au milieu de terrain, Eduardo Camavinga est également un prétendant. Malgré les absences de Kanté ou encore de Pogba, Didier Deschamps aura donc du choix pour effectuer des essais lors des matchs amicaux de fin mars contre l’Ukraine et la Finlande.