OM : Rien n'est impossible, Eyraud lance le mercato d'hiver

Dans : OM, Ligue 1, Mercato.

La saison dernière, l’OM n’avait pas bougé le petit doigt durant le mercato hivernal, après de lourds investissements consentis durant l’été.

L’histoire se répétera-t-elle en janvier 2019 ? Il est encore trop tôt pour le dire et il semble évident que si l’OM est sur le podium à la trêve hivernale, Jacques-Henri Eyraud ne touchera à rien. Mais sur le compte Viber du club, le président marseillais n’a fermé aucune porte. Ne rien toucher, recruter, vendre… Tout est possible à Marseille, encore plus durant le mercato.

« Recruter obligatoirement cet hiver ? Non. Je n’aborde pas les mercatos de cette façon-là. On verra où on en sera fin décembre et on verra si c’est nécessaire. Et évidemment, si c’est nécessaire, on fera ce qu’il faut pour renforcer l’équipe. Mais on est quand même troisièmes. Donc, je veux bien qu’on ait beaucoup de limites, mais ce que je voudrais surtout c’est que chacun ne se focalise pas sur le prochain match, mais que chacun ait comme objectif la fin de saison » a confié un Jacques-Henri Eyraud prudent et qui pèse ses mots, le sujet étant brûlant à Marseille. Mais si le classement n’est pas satisfaisant à la trêve, les supporters marseillais ne se priveront pas pour ressortir cette déclaration de l’homme fort du club.