OM : Rien de signé pour Luis Henrique, départ retardé pour Marseille

Tandis que Luis Henrique devait quitter ce lundi soir le Brésil pour rejoindre Marseille, les choses devraient traîner encore un peu pour le jeune attaquant visé par l'OM.

Après les révélations de RMC et Mohamed Bouhafsi, tout semblait clair, Luis Henrique, l’attaquant brésilien prêté à Botafogo, était en partance pour la France et plus précisément l’Olympique de Marseille. Henrique devait même embarquer ce lundi dans un vol vers notre pays. Mais, Eric Frosio, correspondant de L’Equipe et de Canal+ au Brésil, annonce que les négociations ne sont pas bouclées et que Luis Henrique ne sera pas à bord d'un avion vers Paris dans les prochaines heures.

« Encore rien de signé pour Luis Henrique. Ses agents négocient avec Botafogo (qui détient 40% des droits du joueur). Il ne sera pas dans l'avion ce soir », prévient le journaliste toujours très bien informé sur l’actualité du football au Brésil. De même, Globo indiquait de son côté que Botafogo n'avait reçu aucune information sur un départ imminent de Luis Henrique, même si on le sait, les choses peuvent évoluer très rapidement lorsque l'on négocie avec les clubs brésiliens. A priori, les supporters de l'OM devront faire preuve d'un peu de patience, même si l'opération paraît très bien engagée.