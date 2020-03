OM : Ricardo Carvalho arrête les salades sur la méthode Villas-Boas

Dans : OM.

André Villas-Boas a mis l’OM à ses pieds pour la première saison, grâce à une communication réussie, des supporters séduits, mais surtout des résultats positifs, a tenu à rappeler son adjoint.

Pour sa première saison à la tête de l’Olympique de Marseille, André Villas-Boas est en train de faire un carton plein. Avec son discours franc et son acceptation totale par le vestiaire, l’entraineur portugais s’est mis les fans dans la poche. Y compris quand il est capable de se dresser contre sa direction, qui ne lui promet pas de perspectives réjouissantes pour le prochain mercato. En plus de cela, les résultats sont au rendez-vous. Et surtout ce dernier point qui est important, comme le souligne son adjoint Ricardo Carvalho. Ancien joueur au mental de gagnant au FC Porto ou à Chelsea notamment, Ricardo Carvalho a tenu à souligner que, si le discours du technicien passait bien, c’était le bon classement de l’OM en Ligue 1 qui aidait à vivre une saison réussie.



« Heureusement pour nous, cette année ça se passe très bien. On joue en équipe, on gagne des matchs. L'équipe accepte bien la méthode d'André. Je pense que les supporters, avec sa façon de dire la vérité et d'être honnête, aiment sa façon d'être dans le foot. Après, bien sûr, il y a les résultats », a souligné dans L’Equipe celui qui avait terminé sa carrière de joueur en Europe du côté de Monaco, avant de s’envoler en Chine et d’y croiser un certain André Villas-Boas.