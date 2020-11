OM : Réunion de crise chez les tauliers, la salle est vide !

Dans : OM.

Non seulement dans le score (3-0) mais aussi dans la performance et le rendu sur le terrain, l’OM a été humilié comme rarement à Porto ce mardi.

Les Olympiens ont déjà touché le fond de leur campagne européenne avec zéro point en trois matchs, et même une série peu enviable de 12 matchs tous perdus, en trois participations. Résultat, André Villas-Boas a annoncé qu’il avait besoin de faire une réunion avec les joueurs cadres de l’équipe afin de mettre les choses au point et d’essayer de relancer la dynamique. Retrouver les leaders pour sonner la révolte, pourquoi pas, mais c’est totalement impossible selon Jonatan MacHardy, le consultant interrogé sur son club de coeur par Le Phocéen.

« Une réunion des leaders ? Mandanda c’est plus un médiateur, le joueur sage qui a de l’expérience, mais de là à être le leader qui va relever les autres, évidemment que non. Payet devrait être un leader, mais il n’est pas en forme, et n’a pas la mentalité d’un leader. Ce qui m’inquiète, c’est qu’il n’y a pas de leaders. Cette équipe représente la gestion du club, elle n’a pas de leader ni de caractère, et c’est cela qui m’inquiète », a livré un Jonatan MacHardy pour qui il n’y a absolument rien d’étonnant à voir l’OM être dans une telle difficulté cette saison. Un manque de poigne qui est une critique déjà entendue à Marseille, où on s’étonne parfois de ne pas voir Jacques-Henri Eyraud prendre un peu plus souvent la parole quand la situation devient tendue.