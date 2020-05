OM : Rennes déteste Marseille, c’est mort pour Niang

Dans : OM.

A la recherche d’un avant-centre capable de concurrencer Dario Benedetto la saison prochaine, l’OM apprécie tout particulièrement le profil de Mbaye Niang.

Auteur d’une belle saison à Rennes, le Sénégalais semble plutôt emballé à l’idée de poser ses valises sur la Canebière. Mais financièrement, l’opération sera délicate à boucler pour Marseille, en proie à de grosses difficultés économiques. Car pour conclure le transfert de Mbaye Niang, il faudra sans doute signer un chèque compris entre 15 et 20 ME. Une montagne pour Marseille, plutôt dans l’optique de réaliser des coups malins avec des prêts et des joueurs en fin de contrat cet été. De plus, les relations ne sont pas les meilleures du monde entre Rennes et l’OM selon l’agent de joueurs Yvan Le Mée. Une difficulté supplémentaire dans ce dossier pour le dauphin du PSG…

« Est-ce que c’est faisable à l’OM ? A priori, il a affiché la volonté de venir jouer pour l’OM. Est-ce que c’est dans l’intérêt du Stade Rennais de vendre Niang l’année où ils vont jouer la Ligue des Champions, j’en suis moins sûr. Pour bien connaître les opérations entre Rennes et Marseille et pour avoir traité le transfert de Romain Alessandrini, je sais que la famille Pinault n’aime pas trop se séparer de ses joueurs et encore moins de les envoyer à Marseille, je l’ai bien vécu. Ça risque d’être une opération très compliquée » a indiqué l’agent de Ferland Mendy ou encore de Baptiste Santamaria dans une interview accordée à Téléfoot. Reste maintenant à voir si l’Olympique de Marseille parviendra à trouver les arguments pour convaincre le Stade Rennais de lui céder Mbaye Niang lors du prochain mercato. C’est loin d’être gagné mais en cette période de transferts on le sait, tout est possible…