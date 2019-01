OM : René Malleville s'affole et exige un buteur d'urgence

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Après plusieurs matchs avec Lucas Ocampos en pointe, Rudi Garcia avait décidé de relancer Valère Germain contre le Stade Malherbe de Caen, dimanche lors de la 21e journée. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’ancien attaquant de l’AS Monaco n’a pas marqué de points en Normandie, bien au contraire. Une nouvelle prestation fantomatique de Valère Germain qui a poussé René Malleville à exiger un renfort en attaque, et vite. Sur Le Phocéen, le supporter marseillais s’est ainsi prononcé sur le dossier Mario Balotelli. Et visiblement, il est plutôt favorable à l’arrivée de l’international transalpin de 28 ans.

« Je le dis tout de suite : je ne vais pas sauter au plafond parce que nous avons gagné contre le 15e de Ligue 1, qui a joué à dix une mi-temps. Alors merci pour les trois points, mais il ne faut pas exagérer non plus. Moi, je suis content de la victoire, et puis c’est tout. J’ai appris ce matin que Balotelli allait peut-être signer à Marseille cette semaine et qu’il va jouer contre Lille… Inch Allah ! Car que ce soit Balotelli ou un autre, il nous faut un buteur et vite. Hier encore, Valère Germain a été inexistant, ce n’est plus possible » a confié le supporter de l’OM, sur qui il ne faut plus compter pour défendre Valère Germain. Il faut dire que l’ex buteur de l’OGC Nice n’est définitivement pas fait pour le système choisi par Rudi Garcia…