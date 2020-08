OM : René Malleville prévient tout le monde sur la vente du club

Dans : OM.

Inépuisable, Mourad Boudjellal a toujours l’ambition de racheter l'Olympique de Marseille de Frank McCourt avec les investisseurs de Mohamed Ajroudi.

En début de semaine, l’ancien président du club de rugby de Toulon faisait son come-back dans le dossier de la #VenteOM. Après s’être mis volontairement à l’écart, le temps qu’Ajroudi se défasse de ses deux conseillers Marc Deschenaux et Stéphane Cohen, Boudjellal est désormais « le seul qui peut parler de ce projet ». Avec le soutien d'investisseurs du Moyen-Orient, le duo Boudjellal - Ajroudi cherche désormais « à attraper le coeur de Frank McCourt », avec lequel ils sont prêts à collaborer pour un rachat complet ou partiel du club. Ce jeudi, les deux hommes devaient d’ailleurs se réunir pour évoquer la marche à suivre. Si la plupart des supporters phocéens ne veulent plus entendre parler de cette #VenteOM, René Malleville, lui, n’est pas dupe. Il sait que l’OM est toujours plus ou moins à vendre.

« Les dernières sorties de Mourad Boudjellal ? Ça donne du grain à moudre à ceux qui veulent que l’OM soit vendu. Mais pour moi, à partir du moment où quelqu’un achète l’OM, il est déjà à vendre. Tout est une question de prix. Même si le club est vendu avant la fin du mois de décembre, j’espère que tous les cons, ils ne vont pas venir et dire : ‘Vous avez vu, je vous l’avait dit’. Et même si Ajroudi achète l’OM, à partir du moment où il va le racheter, le club sera en vente… », a lancé, au micro de Radio STAR, le célèbre supporter de l’OM, qui estime donc que le dossier de la Vente OM fera toujours partie de l’actualité de sa formation, le seul club français à avoir remporté une Ligue des Champions.