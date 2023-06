OM ‍: Rendez-vous secret entre Longoria et Gallardo à Istanbul

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'Olympique de Marseille cherche toujours le successeur d'Igor Tudor. A en croire certaines indiscrétions, le président de l'OM n'était pas à Istanbul que pour assister samedi à la finale de la Ligue des champions entre Manchester City et l'Inter. Pablo Longoria avait notamment un rendez-vous très discret.

L’OM a terminé sa saison 2022-2023 par une triste défaite en déplacement à Ajaccio, un match qui a soldé le passage d’Igor Tudor sur le banc marseillais. Depuis, les supporters marseillais attendent de savoir qui sera choisi par Pablo Longoria pour succéder au technicien croate. Ce dimanche, la presse italienne annonçait que Javier Ribalta avait noué le contact avec Fabio Grosso, l’entraîneur italien de Frosinone. Une piste tangible et sérieuse, d’autant plus que le président de l’Olympique de Marseille adore faire ses emplettes en Serie A.

Mais ces dernières heures, Marcelo Gallardo revient tout en haut de la liste, l’entraîneur argentin ayant, a priori, rencontré Pablo Longoria ce week-end en marge de la finale de la Ligue des champions qui se jouait samedi à Istanbul. Cité comme l’un des favoris pour remplacer Igor Tudor, l’ancien joueur de l’AS Monaco voulait en savoir plus et le patron de l'Olympique de Marseillais était prêt à lui dérouler le tapis rouge.

Longoria pousse pour avoir Gallardo

Toujours en quête d’un entraîneur, Pablo Longoria et Javier Ribalta se sont longuement entretenus, en Turquie, avec Marcelo Gallardo 🇦🇷 pour le convaincre de rejoindre l’#OM. — Abdellah Boulma (@AbdellahBoulma) June 11, 2023

Journaliste pour différents médias, et généralement très bien informé, Abdellah Boulma explique que Pablo Longoria a discuté avec Marcelo Gallardo et pas pour lui parler de la finale entre Manchester City et l’Inter. « Toujours en quête d’un entraîneur, Pablo Longoria et Javier Ribalta se sont longuement entretenus, en Turquie, avec Marcelo Gallardo pour le convaincre de rejoindre l’OM », précise le journaliste. Autrement dit, le président de l'Olympique de Marseille a fait du technicien argentin de 47 son grandissime favori. Mais, à l'heure où de nombreux clubs européens sont en quête d'un entraîneur, l'ancien coach de River Plate n'a que l'embarras du choix. L'OM devra donc probablement patienter un peu avant d'avoir la réponse de Gallardo.