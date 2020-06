OM : Ravanelli chez les incompétents, Courbis valide totalement

Dans : OM.

Toujours amoureux de l’Olympique de Marseille, Fabrizio Ravanelli a publiquement proposé ses services en tant que directeur du football. Une candidature appuyée par Rolland Courbis.

Fabrizio Ravanelli n’est pas passé par quatre chemins. Dans des entretiens accordés au Phocéen et à La Chaîne L’Equipe, l’Italien s’est dit prêt à occuper le poste de « Head of Football » présenté par Jacques-Henri Eyraud. Et pour convaincre le président, l’ancien Marseillais a assuré qu’il possédait un certain réseau et des idées pertinentes. Comme celle d’attirer le buteur de la Juventus Turin Gonzalo Higuain en prêt. « Je suis capable d’amener des joueurs qui vont enflammer le stade Vélodrome », a-t-il ajouté, dans une lettre de motivation qui a totalement convaincu Rolland Courbis, son ex-entraîneur à l’OM.

« Pourquoi pas ? Il aime le football. C’est quand même un nom. Il a des connaissances. Il peut apporter une certaine compétence à l’Olympique de Marseille où il en manque peut-être un peu, des gens compétents, a taclé le consultant de la radio RMC. Fabrizio peut avoir des relations dans certains clubs, il peut avoir des facilités pour se faire prêter des bons jeunes. Ces réseaux-là, il doit les avoir. Il travaille comme consultant. Les relations, il les a. Il est assez aimé par tout le monde. » Une lettre de recommandation signée Courbis sera-t-elle suffisante pour convaincre la direction olympienne ? En tout cas, aux dernières nouvelles, le club n’a pas encore trouvé la perle rare.