OM ‍: Rashford signe à Marseille, l'énorme bombe

Dans : OM.

Par Corentin Facy

La rumeur Marcus Rashford repart de plus belle à l’OM, bien décidé à frapper un très grand coup sur le marché des transferts cet été.

A la recherche d’un ailier gauche pour compenser le départ de Luis Henrique et trouver le pendant idéal de Mason Greenwood, l’Olympique de Marseille multiplie les pistes depuis le début de l’été. Les noms d’Ivan Perisic, de Noa Lang et d’Igor Paixao ont été évoqués dans la presse et pour l’heure, aucun dossier ne semble chaud ou proche d’être conclu. Peut-être car en sous-marin, Medhi Benatia et Pablo Longoria s’affairent pour finaliser une autre piste. C’est le cas selon le streameur @wahibastos, suivi par plus de 11.000 personnes sur Twitch, lequel s’était fait remarquer il y a quelques jours pour ses informations sur l’avenir de Rayan Cherki.

Selon lui, l’Olympique de Marseille est tout simplement sur le point de finaliser le dossier Marcus Rashford, prêté par Manchester United à Aston Villa lors de la seconde partie de saison dernière, et qui a inscrit six buts en Premier League en 2024-2025. « Je le dis devant 500 personnes (en live) et je te le dis à toi, Rashford vient à l’Olympique de Marseille. Rashford vient à l’OM, Nayef Aguerd vient à l’OM, c’est fait. Aguerd c’est fait et Rashford ce n’est pas totalement fait à 100% mais les contacts sont bien établis » a lancé le streameur en live devant sa communauté.

La bombe Marcus Rashford lâchée en live

Une bombe, si elle venait à se confirmer tant la rumeur, lancée il y a plusieurs semaines, semblait difficile, voire impossible à concrétiser au vu du salaire démentiel de Marcus Rashford. Sans compter que Manchester United ne compte pas lâcher son international anglais pour moins de 40 millions d’euros au mercato. Les excellentes relations entre Marseille et les Red Devils après le transfert de Mason Greenwood l’été dernier auront finalement peut-être permis à l’état-major olympien de trouver une solution pour rendre ce deal possible. Du côté des supporters de l’OM, on va désormais attendre une confirmation avec impatience, tant Marcus Rashford a le profil idéal pour enflammer le Vélodrome.