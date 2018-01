OM : Rami raconte le coup de fil qui a fait basculer son mercato

Dans : OM, Mercato.

Très critiqué pour son mercato l’été dernier, notamment à cause du dossier de l’attaquant, l’Olympique de Marseille a tout de même réalisé de bonnes pioches.

On pense évidemment à l’indispensable Luiz Gustavo qui a mis tout le monde d’accord. Mais aussi au latéral gauche Jordan Amavi, ou encore à Adil Rami. En effet, le joueur arrivé en provenance du FC Séville est devenu le patron de la défense olympienne. Et c’est l’entraîneur Rudi Garcia qui le dit. Une excellente recrue que l’OM a bien failli laisser au Besiktas avant un coup de fil décisif.

« Ma sœur, qui s’occupe de mes affaires, était à Istanbul et moi à Saint-Tropez, a raconté Rami à La Provence. Je lui dis : "On va aller à Besiktas, parce que j’ai parlé avec Garcia, mais je n’ai pas de nouvelles du président". J’ai donc dit à ma sœur d’accepter Besiktas, dont j’étais le choix numéro 1 devant Pepe. Mais quand M. Eyraud m’a rappelé, j’ai vite raccroché et appelé ma sœur qui était avec des mecs de Besiktas. Je lui ai dit "oublie l’argent qu’il y a en plus en Turquie, je vais à Marseille !" La pauvre… » Au vu de la belle saison du défenseur central, cela valait le coup de mettre la sœur dans l’embarras.