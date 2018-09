Dans : OM, Ligue 1.

Même si l'Olympique de Marseille s'est imposé dans le temps additionnel à Monaco, Adil Rami n'avait pas la mine des bons jours. Le champion du monde le sait, il a commis deux énormes erreurs qui ont permis à l'ASM de revenir au score, puis de passer devant. Alors, plutôt que de se cacher derrière le résultat final, l'expérimenté défenseur de l'OM a fait face à ses responsabilités et à surtout juré qu'on ne le reprendrait plus à commettre de telles bourdes.

« On était dans le match. On a fait une bonne première mi-temps, on était bien. Puis en dix minutes, j’ai relancé le match à moi tout seul. Je prends ma part de responsabilité mais c’est le football. Mentalement c’était très très dur. J’ai vu les étoiles à un moment donné. Ce n’était pas facile de relever la tête. Mais on a gagné. Je dois redoubler d’efforts et remettre les points sur les "i" très rapidement (...) Le foot est un sport collectif et ça tourne en notre faveur, mais là j’ai fait des fautes professionnelles, je dois être plus concentré. Mais dès demain je vais changer de visage », a expliqué un Adil Rami, pleinement conscient qu'avec ce niveau-là, il pouvait constituer un vrai danger pour l'Olympique de Marseille.