OM : Raiola prévient l'OM, Balotelli vaut 5ME par an !

Priorité offensive de Rudi Garcia au mercato, Mario Balotelli est encore (très) loin de l’Olympique de Marseille.

Et pour cause, Tuttosport confirme que Mino Raiola a proposé les services du buteur italien à Naples. « Néanmoins, le président De Laurentiis est perplexe sur la personnalité du joueur, mais sur le plan technico-financier, c’est faisable » explique le journal turinois. Et pour cause, le joueur est très accessible économiquement, raison pour laquelle l’OM est d’ailleurs en pole position depuis plusieurs semaines dans ce dossier.

Dans son édition, le média italien apporte quelques précisions sur les détails financiers d’un éventuel transfert de Mario Balotelli. « Nice doit recevoir seulement 10ME de compensation et pour Mario Balotelli, le salaire ne devrait pas dépasser 5ME d’euro par an ». Un salaire important, mais pas insurmontable pour l’Olympique de Marseille, qui pratique ce genre de rémunération pour Luiz Gustavo et Dimitri Payet, par exemple. Reste donc à savoir qui de Naples ou de l’OM raflera la mise. A moins qu’un invité surprise ne débarque dans ce dossier, ce qui ne serait guère étonnant au vu des relations importantes de Mino Raiola dans le milieu…