OM : Raiola ouvre la porte à l'OM pour Mario Balotelli !

Priorité de l’Olympique de Marseille pour renforcer son attaque au mercato, Mario Balotelli est proche de rejoindre la cité phocéenne.

Néanmoins, les primes qui seront versées à l’international italien sont toujours en négociations comme l’expliquait RMC et Canal Plus en début de semaine. Le dossier est logiquement assez long à se décanter. Il faut dire que le directeur sportif Andoni Zubizarreta a trouvé à qui parler avec Mino Raiola, l’un des agents les plus puissants de la planète. Ce dimanche, l’Italien s’est publiquement exprimé pour la première fois sur le dossier Balotelli sur l’antenne de RMC. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il a ouvert en grand la porte à un transfert de Super Mario à l’OM.

« L'OM ? On a de bonnes relations avec Marseille, je connais très bien le directeur sportif Zubizarreta. On va voir, c'est trop tôt. Mario est un joueur émotionnel, il se donne toujours à 100%. Ça peut se marier très bien avec la mentalité marseillaise. C'est sûr, les Marseillais sont comme ça, ils sont chauds. Mario est chaud, il est comme ça aussi, donc on va voir » a expliqué Mino Raiola. Des déclarations qui devraient rassurer les supporters phocéens, qui craignent forcément que les demandes de l’agent italien fassent capoter une opération qui pourrait tout de même être officialisée rapidement.