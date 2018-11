OM : Radonjic n'est pas un flop, il va bientôt le prouver

Dans : OM, Ligue 1, Mercato.

Dans les dernières heures du mercato estival, l’Olympique de Marseille officialisait la venue de Nemanja Radonjic, recruté en provenance de l’Etoile Rouge de Belgrade pour 12ME. Trois mois plus tard, le bilan n’est pas reluisant pour le Serbe, qui n’a joué que cinq matchs (0 but) dans la cité phocéenne. Mais à Marseille, comme pour Duje Caleta-Car, on réclame de la patience. Car selon Rudi Garcia, Nemanja Radonjic a le profil parfait pour apporter un plus à l’équipe marseillaise et s’imposer à l’OM. Les supporters du Stade Vélodrome ne demandent que ça…

« Radonjic ? Il faut lui laisser du temps. Déjà il ne parle pas la langue, il est en train de prendre des cours. Il faut qu’il apprenne à connaître le jeu de l’équipe et de ses coéquipiers. C’est un joueur qui va très vite et qui est capable d’éliminer. Mais malheureusement son match contre Francfort où il a fait une bêtise de relance l’a un peu inhibé du coup il n’ose plus trop tenter. On travaille pour lui redonner confiance. C’est un garçon qu’on va amener petit à petit, mais dont les caractéristiques sont assez bonnes » a expliqué Rudi Garcia sur RMC Sport. Avec le changement tactique et le repositionnement de Lucas Ocampos au poste de latéral gauche, Nemanja Radonjic aura peut-être l’occasion de se montrer après la trêve internationale. Dès dimanche soir, contre Amiens ?