OM : « Pourri de talent », Caleta-Car deviendra le patron de l’OM

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Recruté cet été en provenance de Salzbourg pour 19ME bonus compris, Duje Caleta-Car a un peu de mal à s’imposer à l’Olympique de Marseille.

Néanmoins, tout le monde au club semble avoir confiance en l’international croate, finaliste de la dernière Coupe du monde. Sur l’antenne de RMC Sport, le coach phocéen Rudi Garcia a par ailleurs tenu un discours très positif à l’égard de sa recrue phare de l’été dans le secteur défensif. Et s’il n’est pas encore un titulaire indiscutable, Duje Caleta-Car deviendra vite un patron à Marseille selon l’entraîneur marseillais.

« Je ne suis pas déçu par Duje Caeta-Car. A chaque fois, il a fait des bons matchs mais malheureusement, il fait une erreur qui coûte un but comme face à Limassol ou la Lazio Rome. Il faut qu’il fasse des matchs plus complets. Mais ce qui lui a porté préjudice, c’est d’aller en finale de la Coupe du monde. Car quand on doit s’adapter à un nouveau club, ce n’est pas l’idéal d’arriver à l’entraînement trois semaines après les autres. Il rattrape le temps perdu. Mais ce joueur-là arrivera au niveau espéré car il est vraiment pourri de talent » a lâché un Rudi Garcia convaincu par le potentiel de l’ancien joueur de Salzbourg. Espérons pour l’OM que tout cela se confirme dans les mois à venir, car ce n’est pas demain la veille que Jacques-Henri Eyraud reposera 20ME sur la table pour un défenseur.