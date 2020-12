OM : Radonjic impliqué dans un échange secret au mercato

Dans : OM.

En très bonne position au classement, l’Olympique de Marseille entend bien se renforcer lors du prochain mercato hivernal afin de conforter sa place.

Avant de penser à accueillir un ou plusieurs nouveaux joueurs, André Villas-Boas va toutefois devoir se séparer de certains éléments en manque de temps de jeu. Comme indiqué par ailleurs, l’entraîneur portugais ne retiendra pas Kostas Mitroglou, Florian Chabrolle ou encore Christopher Rocchia. Ce ne sont en revanche pas ces trois départs qui vont véritablement renflouer les caisses de l’Olympique de Marseille. C’est ainsi que selon les informations du Phocéen, deux joueurs bien mieux valorisés sur le marché des transferts sont également poussés, doucement mais surement, vers la sortie. Il s’agit de Kevin Strootman et de Nemanja Radonjic, recrutés à prix d’or à l’été 2018 sous la houlette de Rudi Garcia, et qui n’ont quasiment pas été utilisés cette saison.

« Villas-Boas veut dégraisser dans le même temps. Là encore, rien de nouveau. Les candidats au départ sont connus : Rocchia, Mitroglou, Chabrolle, sur lequel il ne compte plus, mais aussi Strootman et Radonjic, victimes des deux dernières recrues, Cuisance et Luis Henrique donc, puisque c'est un ailier » indique le média, qui croit savoir que le Néerlandais et le Serbe pourraient notamment être inclus dans un éventuel échange. Ce n’est plus un secret, l’objectif d’André Villas-Boas lors du prochain mercato hivernal est de parvenir à recruter une doublure à Dario Benedetto. En ce sens, Nemanja Radonjic pourrait faire office de monnaie d’échange. Un plan malin que le coach portugais rêve de concrétiser lors du mercato hivernal. Encore faudra-t-il trouver un club intéressé par l’ancien attaquant de l’Etoile Rouge de Belgrade. S’il demeure relativement jeune (24 ans), son irrégularité et ses problèmes physiques à répétition ne font pas vraiment de lui un premier choix pour les clubs européens…