OM : Rachat par les Emirats, McCourt répond !

Dans : OM, Ligue 1.

C’est un serpent de mer qui fonctionne toujours tant les supporters ont envie d’y croire, et de voir leur club être racheté par un investisseur capable de ramener l’OM au sommet.

Mais l’idée du rachat du club provençal par un éminent membre d’un pays du Golfe n’est pas d’actualité. Il y a quelques temps, c’était un Prince saoudien qui devait tourner autour de l’OM. Dernièrement, l’information faisant état de la volonté de rachat du club provençal par un fonds d’investissement des Emirats Arabes Unis a été dévoilée par Soccer Link.

L’idée pour les EAU était bien évidemment de trouver un club français de premier plan afin de concurrencer le PSG détenu par le voisin du Qatar, dans une guerre de pays pétroliers afin de s’octroyer le prestige et la réputation au sein du football français et européen. Mais selon La Provence, qui a contacté l’entourage du propriétaire américain du club, cette option a été « catégoriquement démentie », laissant donc comprendre qu’il n’y avait aucune approche ou discussion pour un changement de propriétaire à l’OM. Un démenti quasiment inévitable sur un sujet aussi sensible, que des négociations aient lieu ou pas à ce sujet, même si Frank McCourt ne semble plus aussi fermé à une discussion sur le rachat de son club qu’à une époque, son projet ayant pris du plomb dans l’aile ces derniers temps malgré ses investissements à la hauteur de ses promesses.