OM : Rachat du club, un détail crucial révélé

Pour le moment, à part les belles paroles des personnes qui ont fait connaitre l’offre, le rachat de l’OM était surtout apparent dans les médias.

Ce mardi soir, un premier pas vers une offre réelle a été effectué avec le choix d’une banque d’affaires française pour se porter garant de la transaction financière éventuelle. Malgré les promesses de Mourad Boudjellal, qui avait annoncé avec anticipation que ce volet était déjà réglé, cela n’était pas le cas. Mais l’AFP dévoile que la banque Wingate a désormais ce pouvoir de recueillir les fonds, et que cette possibilité a été confiée par Mohamed Ayachi Ajroudi. La banque française a, dans cette opération, l’appui d’une banque internationale pour les transactions et les garanties, même si le nom de cette dernière n’a pas été dévoilé.



De son côté, Ajroudi est toujours pressenti pour conforter le projet en amenant une partie des fonds, accompagné par des arrivées monétaires en provenance d’Arabie Saoudite et des Emirats Arabes Unis, même si tout cela reste à confirmer quand cela sera dévoilé. En attendant, le timing de la proposition d’achat est pour le moment resté confidentiel, mais nul doute que Frank McCourt, qui n’a nullement entendu parler d’un quelconque intérêt extérieur pour son club, devrait avoir des nouvelles dans les jours prochains. Les informations autour de cette proposition d’achat porté par le franco-tunisien Ajroudi faisait état au départ d’une offre réelle courant juillet, pour un rachat possible et faisable au mois d’octobre.