OM ‍: Rabiot viré, c'est de l'incompétence pure

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Ce mardi, Marseille a connu un véritable séisme. L'OM a annoncé sa volonté de vendre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe au mercato après leur violente altercation à Rennes. Se séparer du milieu international français est incompréhensible pour Steve Savidan.

En un week-end seulement, l'Olympique de Marseille est passé de concurrent numéro 1 du PSG cette saison à club au bord de l'implosion. La défaite à Rennes a laissé d'immenses traces dans le vestiaire marseillais. Adrien Rabiot et Jonathan Rowe se sont battus dans les couloirs du Roazhon Park. L'OM ne s'est pas seulement contenté de les écarter du groupe professionnel. Ce mardi, le club phocéen a annoncé dans un communiqué mettre en vente les deux hommes lors de ce mercato estival. Si Rowe n'était pas un cadre, le choc est immense pour Adrien Rabiot.

Vendre Rabiot, l'erreur fatale de l'OM ?

Le milieu de terrain français a fortement contribué à la deuxième place de l'OM la saison dernière. Titulaire en Equipe de France, Rabiot possède un CV sans égal au sein de l'effectif olympien en ayant joué au PSG (2012-2019) puis à la Juventus (2019-2024). Si les uns félicitent la fermeté affichée par l'état-major marseillais, les autres condamnent une décision excessive et irréfléchie. C'est notamment le cas de l'ancien attaquant valenciennois Steve Savidan sur RMC.

💥 Savidan : "La sanction de mise à pied de Rabiot, ce n'est pas de l'injustice. Par contre, que 24h après, il soit placé sur la liste des transferts, c'est de l'incompétence de l'OM !" pic.twitter.com/RudwtlP9wi — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) August 19, 2025

« Si ça a vraiment été très loin, aucun joueur n’est au-dessus de l’institution, c’est normal qu’il y ait une sanction. Mais, là il y a démesure de la sanction. […] Sur le après (l’altercation), il y a mauvaise gestion. Sur le moment, il n’y a pas d’injustice. La sanction de mise à pied n’est pas injuste. Par contre, que derrière il soit mis sur la liste des transferts, c’est pas de l’injustice mais de l’incompétence de l’OM. […] Même pas 24 heures après, tu as l’un de tes meilleurs joueurs de la saison dernière sur lequel tu as basé ton projet Champions League, tu lui dis de dégager en fait », a t-il analysé dans l'émission Rothen s'enflamme. Savidan aimerait donc que l'OM revienne sur sa décision de virer Adrien Rabiot. Néanmoins, un renversement de situation paraît très difficile puisque la rupture est désormais consommée entre le joueur et le club phocéen.