OM ‍: Rabiot viré à cause d’une « ‍faute grave ‍» ‍?

Dans : OM.

Par Claude Dautel

La foudre est tombée jeudi sur Marseille avec la mise à l'écart d'Adrien Rabiot et son départ annoncé de l'Olympique de Marseille. Le motif a étonné tout le monde, d'autant que les dirigeants de l'OM ne masquaient pas leur plaisir d'avoir Rabiot dans l'effectif.

L'avocat d'Adrien Rabiot l'a confié sur RMC, personne n'avait vu venir la décision officialisée jeudi par Pablo Longoria, en accord avec Medhi Benatia et Roberto De Zerbi, de placer le milieu de terrain international français sur la liste des transferts. Pour tout le monde, cette annonce est brutale, et même les fans les plus acharnés de Longoria et Benatia ont du mal à comprendre comment Adrien Rabiot est passé de joueur exemplaire et de top joueur à paria. Journaliste expérimenté de L'Equipe, Régis Testelin a du mal à croire que le clash de dimanche soir à Rennes soit la seule explication plausible pour justifier cette décision brutale de la part de l'Olympique de Marseille. A l'occasion de L'Equipe du Soir, notre confrère a reconnu qu'il avait plus que des doutes sur les raisons de ce divorce brutal.

L'OM ne dit pas tout dans le dossier Rabiot

L’OM voulait le chasser, l’avocat de Rabiot accuse https://t.co/bgvbLVw8ys — Foot01.com (@Foot01_com) August 19, 2025

Pour Régis Testelin, le club phocéen n'a peut-être pas tout dit dans son communiqué officialisant la décision prise à l'encontre d'Adrien Rabiot. « On sait que Rabiot va quitter l’OM, mais ce qu’on a envie de savoir, c’est ce qui s’est passé et pourquoi on en est arrivé là. Moi, j'ai eu vent d’une rumeur de faute grave du joueur. Il aurait commis une faute grave dont j’ai eu vent, mais dont il est impossible pour moi de parler ici, car ce serait jeter l’opprobre sans preuve et de toute façon, on verra bien (...) Des altercations dans un vestiaire, chaque lundi ou mardi, on en rapporte dans L’Equipe, et ça ne conduit jamais à des licenciements ou des joueurs placés sur la liste des transferts. On considère que ça fait partie de la vie d’un vestiaire. Donc, à priori, il y a autre chose », a expliqué le journaliste du quotidien sportif, qui a vraiment du mal à comprendre le timing de tout cela.

L'OM se tire une balle dans le pied

Car pour Régis Testelin, l'OM avait tout pour faire une belle saison et se tire une balle dans le pied. « Là, je pense qu’à l’OM, ça va très vite et probablement trop vite. Le recrutement est super ambitieux, la préparation était bonne, franchement on était impatient de voir ce que cela allait donner. Il y avait une dynamique de recrutement pour le retour en Ligue des champions et mener les deux compétitions (LDC et L1) de front. Et en un éclair, ils te mettent une sauce totalement improbable. Ils perdent à Rennes, mais ce n’est pas grave. C’est la première journée de championnat, ils prennent un but dans les arrêts de jeu, ils auraient pu le gagner aussi. Ils n’ont pas pris 5-0 à domicile contre l’AJA ou Lorient, c’est incroyable », constate le journaliste.