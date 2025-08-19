L’OM voulait le chasser, l’avocat de Rabiot accuse

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Adrien Rabiot se voit indiquer la sortie à l'OM, de manière très brutale après son altercation dans le vestiaire vendredi à Rennes. L'incompréhension est totale chez le milieu de terrain.

C’est parti pour les règlements de compte entre l’Olympique de Marseille et Adrien Rabiot. L’OM a tiré en premier en sanctionnant son joueur pour son altercation avec Jonathan Rowe vendredi soir. Privé d’entrainement, le milieu de terrain a tout simplement été mis sur la liste des transferts, et tout sera fait pour faciliter son départ dans les prochains jours. Plusieurs clubs sont déjà venus aux renseignements et les formations italiennes ne vont pas se priver de profiter de l’aubaine.

Le clan Rabiot a des gros doutes sur l'honnêteté de l'OM

Mais pour le moment, le clan Rabiot vient tout juste de digérer la nouvelle de cette mise à l’écart définitive, chose qui parait disproportionnée à première vue pour une altercation après un match dans un vestiaire. Du côté de l’avocat de la famille Rabiot, on ne comprend clairement pas le but de cette décision draconienne. Et il est évident pour l’international français et son entourage que l’OM a saisi la première occasion pour le virer, même si c’est totalement injustifié.

« Ce qu'a communiqué le club, on a des doutes. Forcément qu'on a des doutes. Quand le club indique que le joueur a eu un comportement qui a changé, c'est faux. C'est complètement faux. On a l'impression effectivement qu'il y a une histoire qui est un peu montée et qu'on se sert de l'épisode de vendredi pour évincer Adrien. Pourquoi, je ne sais pas, il faudrait leur poser la question. Moi-même et la famille Rabiot avons des rapports plus que cordiaux avec le club. C'est l'incompréhension la plus totale. Franchement, c'est très surprenant. C'est incompréhensible. Adrien est ultra impliqué dans le projet OM depuis maintenant un an. Il est très attaché au club. Après les faits qui se sont déroulés vendredi soir, tout le monde est parti en week-end et Adrien pensait sincèrement qu'on était passé dessus et qu'on allait reprendre l'entraînement dans la projection du match du Paris FC. Donc quand on a appris ce midi qu'il était placé sur la liste des transferts, on était très surpris, même carrément tombés de l’armoire », a livré sur RMC Maitre Romuald Palao, qui représente les intérêts de la famille Rabiot, et qui avoue qu’il s’agit pour le moment de digérer la nouvelle avant de se projeter, forcément très rapidement, sur l’avenir du joueur.