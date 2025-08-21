OM ‍: Rabiot vendu à Paris, le projet fou

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’OM a acté le départ d’Adrien Rabiot et cherche une porte de sortie à son international français, valorisé à hauteur de 15 millions d’euros. Le Paris FC et l’Arabie Saoudite sont cités comme des destinations possibles.

Poussé vers la sortie à dix jours de la fin du mercato, Adrien Rabiot doit quitter l’Olympique de Marseille. Dans un communiqué officiel publié mardi, le club phocéen a confirmé que son international français, au même titre que Jonathan Rowe, avait été placé sur la liste des transferts. La question est maintenant de savoir où rebondira l’ancien joueur de la Juventus Turin, dont le profil est très apprécié en Série A. D’autres destinations sont néanmoins possibles pour Adrien Rabiot, à l’étranger mais pas uniquement.

OM : Rabiot viré à cause d’une « faute grave » ? https://t.co/fWEVj2wosb — Foot01.com (@Foot01_com) August 20, 2025

Ancien consultant pour RMC, Frédéric Piquionne a donné son avis sur la question sur son compte X. Et pour celui qui a porté les couleurs de l’OL ou encore de l’ASSE, un départ d’Adrien Rabiot au Paris FC ou en Arabie Saoudite ne serait pas étonnant. « Rabiot 15 millions je le verrais bien au Paris FC pas vous ? L’affaire Rabiot rappelle que dans le football y a pas de principes mais que des intérêts. Chacun joue sa partition pour perdre le moins possible. Je suis Adrien je pars en Arabie Saoudite je fais une Kante avec DD pour la coupe du monde 2026 » a publié Frédéric Piquionne.

Piquionne envoie Rabiot au PFC ou en Arabie Saoudite

Deux possibilités pour Adrien Rabiot, lequel a par ailleurs de vraies touches en Série A où des clubs tels que la Juventus Turin, l’AC Milan ou encore l’Inter s’intéressent de près à sa situation. Il reste en tout cas moins de deux semaines à l’OM pour acter son départ en lui trouvant une porte de sortie qui convient aussi à l’ex-joueur du Paris Saint-Germain. Sans quoi Adrien Rabiot sera contraint de rester à Marseille, où la direction a promis de lui faire passer une année blanche, à l’instar du traitement réservé à Chancel Mbemba lors de la saison 2024-2025.