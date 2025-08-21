OM ‍: Rabiot supplie la Juve de le reprendre

Dans : OM.

Chassé de l’OM après son altercation avec Jonathan Rowe à Rennes vendredi, Adrien Rabiot a dix jours pour trouver un nouveau club. L’international français aimerait beaucoup revenir à la Juventus Turin.

C’est un coup de tonnerre que personne n’avait vu venir, pas même les plus grands spécialistes de l’Olympique de Marseille ou du mercato. Adrien Rabiot a officiellement été placé sur la liste des transferts mardi après-midi par Pablo Longoria et Medhi Benatia, en accord avec Roberto De Zerbi. En cause, une bagarre avec son coéquipier Jonathan Rowe d’une « violence extrême » selon les mots du président olympien à l’AFP ce mercredi. Adrien Rabiot, d’abord dans l’incompréhension, a accepté l’idée d’un départ et a désormais dix jours pour trouver une porte de sortie.

La Série A apparaît comme sa destination la plus probable : la Juventus Turin, l’AC Milan et l’Inter se sont renseignés. A en croire les informations d’Alfredo Pedulla pour Football-Italia, le joueur formé au PSG est favorable à un retour en Italie. Après un passage long de cinq ans à la Juventus Turin, Adrien Rabiot aimerait revenir chez les Bianconeri. Le milieu de terrain olympien aurait même pris directement son téléphone pour contacter Giorgio Chiellini, son ancien coéquipier et désormais dirigeant de la Juventus Turin. L’idée était de savoir si un retour d’ici la fin du mercato était possible.

La Vieille Dame ne ferme pas la porte à Adrien Rabiot mais avait avancé sur d’autres dossiers ces dernières semaines dont celui de Matt O’Riley, milieu de terrain danois de Brighton. Financièrement, la Juve a par ailleurs quelques difficultés et n’a plus la même puissance que par le passé. Le dossier Rabiot n’est donc pas si simple que ça même si dans l’entourage du joueur, on espère qu’une solution pourra être trouvée. Si la piste turinoise venait finalement à se refermer, le joueur pourrait se consoler avec l’intérêt de Galatasaray, qui disputera la prochaine Ligue des Champions et qui apprécie beaucoup le profil du vice-champion du monde. La fin du mercato sera en tout cas animée autour d’Adrien Rabiot, pour qui effectuer une saison blanche à un an du Mondial 2026 aux Etats-Unis n’est pas une option.