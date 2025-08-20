OM ‍: Plan B en Turquie, Rabiot prend une claque

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Adrien Rabiot devrait quitter l'OM dans les prochains jours pour des raisons disciplinaires. Heureusement pour lui, il ne manquera pas d'opportunités pour rebondir au plus haut niveau.

L'OM vit un début de saison cauchemardesque. En plus de la récente défaite à Rennes en Ligue 1, les Phocéens doivent gérer le comportement de certaines individualités. D'ailleurs, Jonathan Rowe et Adrien Rabiot ne sont plus les bienvenus au club. L'Anglais devrait trouver son bonheur en Italie du côté de Bologne ou de la Roma. Concernant Adrien Rabiot, son cas est complexe. Pas mal d'équipes s'intéressent à lui mais le joueur n'a que quelques jours pour faire un choix très fort concernant sa carrière, qui plus est à quelques mois seulement de la Coupe du monde 2026. Ces dernières heures, Galatasaray vient en tout cas de faire une approche pour l'international français.

Rabiot, un départ en Turquie comme possibilité

Selon les informations de Foot Mercato, le club d'Istanbul a en effet coché le nom de Rabiot pour cette fin du mois d'août. Mais le joueur de l'OM n'est qu'un plan B pour le Gala car Ilkay Gundogan est la priorité assumée du club devant l'ancien du PSG. La formation turque, qui ne manque pas de moyens cet été sur le marché des transferts, devra néanmoins convaincre le joueur mais aussi l'Olympique de Marseille. Le média français précise que les pensionnaires du Stade Vélodrome attendent un minimum de 15 millions d'euros pour lâcher Adrien Rabiot. Outre Galatasaray, l'AC Milan, la Juve et Al-Ittihad surveillent aussi la situation. En tout cas, que Rabiot parte ou non de Marseille, il ne portera plus la tunique phocéenne en match officiel. Pablo Longoria juge son comportement intolérable et ne compte pas revenir en arrière. Un vrai cataclysme pour toute une institution et un joueur dont la carrière a pris un sacré coup.