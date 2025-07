OM ‍: Rabiot reste malgré des offres énormes

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Adrien Rabiot jouera bien avec l'Olympique de Marseille la saison prochaine. Le milieu de terrain international français avait laissé planer le doute sur son avenir en fin de saison, mais Roberto De Zerbi est désormais rassuré.

Élu joueur de la saison passée par les supporters de l'OM, Adrien Rabiot avait fait passer un léger frisson de peur dans le dos de ces derniers en annonçant qu'il souhaitait rencontrer ses dirigeants avant de décider si oui ou non, il serait toujours un joueur phocéen en 2025-2026. En signant à l'Olympique de Marseille en septembre 2024, le joueur de 30 ans s'était laissé la possibilité de partir au bout d'un an, mais la qualification pour la prochaine Ligue des champions a clairement pesé dans le choix de l'ancien joueur du PSG. Car ce lundi, dans un entretien accordé à L'Equipe, Roberto De Zerbi confirme qu'Adrien Rabiot sera bien présent pour une deuxième saison à l'OM, ce dont l'entraîneur italien se réjouit forcément énormément tant le milieu de terrain a pris de l'importance sur et en dehors du terrain.

Rabiot a eu des contacts, mais il reste à l'OM

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Adrien Rabiot (@adrienrabiot_25)

Si Adrien Rabiot est resté silencieux depuis la reprise, son entraîneur confirme donc que l'international français est décidé à briller une saison de plus avec l'Olympique de Marseille, comme d'autres cadres sur lesquels Roberto de Zerbi comptait. « Nous avons confirmé des joueurs très importants. Höjbjerg, Adrien Rabiot, Greenwood, Balerdi, et d'autres aussi qui avaient des possibilités, comme Rowe, qui n'était pas titulaire mais qu'il est important de garder (...) Si la priorité, c'était de garder les cadres ? Oui. Ils avaient des possibilités, pourtant. Rabiot a eu des contacts et même très intéressants, et il s'est comporté comme un monsieur, car il n'a même pas voulu les considérer », révèle l'entraîneur de l'OM à moins d'un mois du début la saison de Ligue 1.

Une nouvelle qui va définitivement rassurer les fans marseillais, qui estimant que la saison 2 d'Adrien Rabiot à Marseille sera encore plus belle que la première. Et cette fois, le Duc de la Canebière aura l'occasion de briller sur la scène européenne puisque l'Olympique de Marseille retrouver la Ligue des champions.