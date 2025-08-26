OM ‍: Rabiot refuse la main tendue par De Zerbi

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Roberto De Zerbi rêve d’un énorme rebondissement dans l’affaire Adrien Rabiot, avec la possible réintégration de l’international français à l’OM. Un scénario encore lointain vu les exigences du club olympien.

Plus d’une semaine après sa mise à l’écart en raison de sa bagarre avec Jonathan Rowe dans le vestiaire de l’Olympique de Marseille à Rennes, Adrien Rabiot continue de s’entraîner seul à la Commanderie. Officiellement, l’international français est toujours sur le marché des transferts. Mais depuis la fin du match contre le Paris FC, gagné 5-2 au Vélodrome, l’espoir d’un retour dans le groupe est permis pour l’ex-joueur du PSG et de la Juventus Turin. « Je suis prêt à tout faire si je peux aider à résoudre ce problème. J’ai donné un conseil à Adrien, j’espère qu’il le suivra et qu’il me suivra » a notamment lancé Roberto De Zerbi face à la presse.

La nature de ce conseil porte sur l’entourage d’Adrien Rabiot. Selon les informations de La Provence, il y a de grandes chances que l’entraîneur italien ait glissé à son numéro 25 l’idée de changer de représentant et de s’éloigner de sa mère, au moins pour la gestion de sa carrière sportive. Un conseil qui a peu de chances d’aboutir selon le journaliste Jean-Claude Leblois. « Si le Lombard a demandé à Rabiot de changer de représentant, comme cela est évoqué, il paraît fort peu probable, doux euphémisme, que l’ancien joueur du PSG et de la Juventus Turin accède à sa requête » écrit le journaliste de La Provence dans les colonnes du quotidien régional.

Rabiot, une réintégration loin d'être certaine

« En l’état, la réintégration évoquée est donc loin d’être acquise. Circonspect, le clan Rabiot n’a en tout cas pas été relancé depuis la sortie de Roberto De Zerbi » ajoute La Provence, qui précise que de son côté, Adrien Rabiot souhaite toujours rester à Marseille et y disputer la Ligue des Champions, comme cela était prévu. Reste maintenant à avoir si les morceaux peuvent être recollés d’ici la fin du mercato ou comme si, initialement décidé par Pablo Longoria et Medhi Benatia, le vice-champion du monde 2022 fera ses valises dans les six jours à venir.