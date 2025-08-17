OM ‍: Rabiot provoque un gros malaise

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’OM traverse une première période de turbulence après sa défaite à Rennes vendredi (1-0). Le placement d’Adrien Rabiot est notamment au coeur des débats et pourrait vite devenir un problème.

L’Olympique de Marseille abordait cette nouvelle saison de Ligue 1 avec des certitudes, mais tout a volé en éclat sur la pelouse de Rennes ce vendredi (1-0). Battu contre une équipe qui a joué en infériorité numérique pendant une heure, l’OM est déjà dans le dur. L’après-match a été animé dans le vestiaire, où plusieurs cadres dont Rabiot, Hojbjerg, Rulli et Balerdi ont pris la parole pour passer une gueulante, avant de laisser De Zerbi s’exprimer avec rage. Au-delà de l’après-match houleux, d’autres éléments posent question dont le placement d’Adrien Rabiot. Utilisé toute la préparation en tant que meneur de jeu dans le 4-2-3-1 de l’entraîneur italien, l’ancien joueur de la Juventus Turin a de nouveau évolué dans ce rôle à Rennes… sans réussite.

Même s’il aurait pu être décisif avec un poteau touché, il ne semble pas s’épanouir pleinement dans cette position, un casse-tête en perspective pour Roberto De Zerbi selon L’Equipe. « À onze contre onze, les hommes de De Zerbi ont eu beaucoup de mal à se défaire du pressing rennais et à construire, puis, en supériorité numérique, ils n'ont pas trouvé plus de solutions face au bloc adverse bas et regroupé, avec un Rabiot pas encore à l'aise comme faux meneur dans la nouvelle animation » écrit le quotidien national dans son édition du jour. Roberto De Zerbi devrait pourtant préserver avec l’ancien joueur du Paris Saint-Germain dans cette position.

Le positionnement de Rabiot pose question

D’abord car il adore quand Rabiot joue plus haut, comme il l’a fait toute la saison dernière ou presque. Et surtout car il ne dispose pas de vrai numéro dix au sein de son effectif, en dehors d’Amine Harit, plutôt poussé vers la sortie que vers le terrain pour devenir titulaire. Un renfort tel que Zhegrova en fin de mercato pourrait en revanche rabattre les cartes, car le Kosovar peut jouer meneur de jeu ou pourrait être amené à évoluer à droite, ce qui recentrerait alors Greenwood. Après une seule journée, Roberto De Zerbi est en tout cas déjà confronté à des problèmes qu’il pensait sans doute avoir un peu plus tard dans la saison.