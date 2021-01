OM : Rabiot prêté à Marseille, l'incroyable rumeur !

Dans : OM.

La fin du mercato sera particulièrement agitée à Marseille, qui cherche absolument à combler le départ de Morgan Sanson à Aston Villa.

Dans le cadre du transfert de Marley Aké à la Juventus Turin, le club phocéen va récupérer Franco Tongya. Mais le grand espoir italien de 18 ans est un pari sur l’avenir et Pablo Longoria souhaite recruter un autre milieu de terrain, plus confirmé, afin de faire face au départ de Morgan Sanson, vendu pour environ 18 ME à Aston Villa. Le directeur sportif olympien ne compte pas ses heures et négocie de front plusieurs dossiers, dont ceux d’Imran Louza ou encore d'Angelo Fulgini. A en croire les informations de Calcio Mercato Web, la direction de l’Olympique de Marseille creuse également une piste extrêmement surprenante du côté de la Juventus Turin…

Les excellentes relations entre Pablo Longoria et les dirigeants de la Vieille Dame auraient poussé l’OM à s’intéresser à un certain Adrien Rabiot, titulaire en début de saison mais qui ne jouit plus vraiment d’un statut de joueur incontournable aux yeux d’Andrea Pirlo depuis quelques semaines. A en croire le média italien, dont les informations sont toutefois à prendre avec des pincettes, l’Olympique de Marseille a sondé la Juventus Turin au sujet d’un prêt payant d’Adrien Rabiot, lequel s’élèverait à environ 2 ME. Une option d’achat serait également négociable, mais sans doute inatteignable pour Marseille dans la mesure où le champion d’Italie en titre réclame environ 30 ME pour vendre l’ancien milieu de terrain de la Juventus Turin. Du côté du joueur, un véritable dilemme risque de se poser. Et pour cause, Rabiot ne peut pas se permettre d’être sur le banc à six mois de l’Euro, mais on imagine très mal le Titi du PSG poser ses valises à Marseille. Du côté de Pablo Longoria, on devrait privilégier d’autres pistes moins onéreuses, mais la révélation de cet intérêt a tout de même de quoi surprendre…