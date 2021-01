Transfert OM : Marseille négocie avec Nantes pour Louza !

Dans : OM.

Morgan Sanson ayant officiellement signé à Aston Villa, l'Olympique de Marseille s'active pour lui trouver un remplaçant. Et c'est du côté du FC Nantes que Pablo Longoria aurait trouvé son bonheur.

L’OM et Aston Villa ont annoncé mardi soir le transfert de Morgan Sanson, le milieu de terrain ayant décidé de découvrir la Premier League. Mais du côté du club phocéen, on ne veut pas se déplumer à ce poste et Jacques-Henri Eyraud a donc demandé à Pablo Longoria d’aller piocher dans son réseau afin de trouver le candidat idéal pour remplacer Sanson. Selon Ouest-France, le directeur sportif de l’Olympique de Marseille a d’ores et déjà noué des contacts avec Waldemar Kita afin d’envisager les conditions d’un transfert dès cette semaine d’Imran Louza, jeune milieu de terrain du FC Nantes. Né à Nantes, et pur produit du centre de formation des Canaris, Imran Louza a découvert la Ligue 1 la saison passée sous les ordres de Christian Gourcuff, et Raymond Domenech lui a maintenu sa confiance.

Le quotidien régional précise que si des négociations ont déjà commencé entre l’OM et le FC Nantes pour un éventuel transfert d’Imran Louza d’ici la fin du mercato d’hiver. Cependant, le milieu de terrain de 21 ans n’est pas la seule piste de Marseille et le dossier avance lentement. Il est vrai que Jacques-Henri Eyraud n’a pas oublié l’épisode du transfert de Valentin Rongier, finalement arrivé à l’Olympique de Marseille sous forme de joker après des négociations brutales avec Waldemar Kita. Sachant que selon Transfermarkt la valeur de Louza est estimée à 12ME, l’international U21 français ayant encore trois ans et demi de contrat avec les Canaris, ce dossier pourrait durer encore un peu.