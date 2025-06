OM ‍: Rabiot ouvre le porte à Allegri et à l'AC Milan

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Actuellement avec l'équipe de France, Adrien Rabiot n'a pas définitivement éclairci sa situation concernant son avenir à l'Olympique de Marseille. Et le milieu de terrain ne cache pas, dans une interview, sa grande proximité avec Massimiliano Allegri, nouvel entraîneur de l'AC Milan.

Dès la fin de saison, et après la qualification de l'OM pour la prochaine Ligue des champions, Medhi Benatia l'a clairement dit, il devait rapidement se mettre autour d'une table avec Adrien Rabiot afin d'avoir la certitude que celui qui a été élu joueur de l'année soit toujours là. A ce jour, le dirigeant phocéen n'a pas communiqué sur ce sujet et forcément cela suscite une légère inquiétude du côté des supporters marseillais qui ne comprendraient pas que l'ancien joueur du PSG et de la Juventus s'en aille après une telle saison.

Rabiot et Allegri, une relation très spéciale

Tandis que le suspense dure encore, Adrien Rabiot a, lui, retrouvé l'équipe de France pour le match face à l'Espagne, jeudi soir en Ligue des Nations, mais il a également accordé une interview à la Gazzetta dello Sport. L'occasion de parler de son départ de la Juventus...mais aussi de la relation très spéciale qu'il a avec Massimiliano Allegri, qui vient d'être nommé entraîneur de l'AC Milan. Un entraîneur qu'Adrien Rabiot adore et à qui il ne fermera jamais la porte comme le reconnaît sans détour le Duc de la Canebière. De quoi inciter à la prudence sur la présence de Rabiot à l'OM la saison prochaine.

Forcément, dans le contexte actuel, les propos de l'international tricolore prennent une résonance très spéciale. Interrogé sur sa réaction si Allegri l'appelait, Adrien Rabiot est très clair, même s'il reconnait que jouer la Ligue des champions avec l'OM au Vélodrome serait important pour lui. « Je peux parler de tout avec Allegri, pas seulement de football. Je l'apprécie beaucoup en tant que personne. Il a une mentalité de gagnant. Et c'est clair, s'il m'appelle, je serai toujours disponible pour lui parler », confie, à nos confrères italiens, le milieu de terrain de 30 ans.