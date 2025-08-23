OM ‍: Daniel Bravo balance sur les dirigeants

Dans : OM.

Par Nathan Hanini

En marge du match OM-Paris FC, Daniel Bravo a évoqué le dossier Adrien Rabiot. Le consultant de Beinsports pense que Pablo Longoria et Medhi Benatia ont fait un coup tordu à Rabiot.

Samedi, dans l’avant match de la rencontre entre Marseille et le PFC au Vélodrome, rencontre diffusée sur BeIN Sports, Daniel Bravo est revenu sur cette affaire et il a clairement mis les pieds dans le plat, accusant les dirigeants phocéens d'avoir profité de cette situation pour virer Rabiot. Pour l'ancien joueur du PSG et de Nice, Pablo Longoria et Medhi Benatia ne savaient pas comment se sortir des négociations infructueuses entre le clan Rabiot et l'OM, et ils ont utilisé le chaos vécu à Rennes pour tenter de bazarder Adrien Rabiot.

Rabiot, une bagarre comme prétexte

Daniel Bravo sur le cas Rabiot à l'OM : "𝗟𝗔 𝗕𝗔𝗚𝗔𝗥𝗥𝗘, 𝗖’𝗘𝗦𝗧 𝗨𝗡𝗘 𝗘𝗫𝗖𝗨𝗦𝗘 𝗗𝗘𝗦 𝗗𝗜𝗥𝗜𝗚𝗘𝗔𝗡𝗧𝗦 𝗠𝗔𝗥𝗦𝗘𝗜𝗟𝗟𝗔𝗜𝗦 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗥𝗘́𝗖𝗨𝗣𝗘́𝗥𝗘𝗥 𝗨𝗡 𝗣𝗘𝗨 𝗗’𝗔𝗥𝗚𝗘𝗡𝗧 !" ❌💰



Vous faites partie des partisans de cette hypothèse ? 🤔… pic.twitter.com/D8hpk0oaHy — Footballogue (@Footballogue) August 23, 2025

Le consultant et ancien joueur pense que cette bagarre est un bon prétexte pour se séparer du milieu de terrain français. « Le meilleur joueur de la saison dernière à Marseille, pour moi, c'est Adrien Rabiot. C’est le leader, c’est lui qui les amène en Ligue des champions. Tu sors Rabiot de l’équipe, ce n’est plus la même équipe. D’ailleurs, quand il a été absent, ça s’est mal passé. Donc pour moi ça n’a rien à voir. Avant la bagarre, tout le monde était dithyrambique à Marseille, en disant que l'homme est exceptionnel, que le joueur est exceptionnel. C’était un exemple, on allait faire une statue devant le Vélodrome. Et du jour au lendemain, il est indésirable. Non, c'est juste qu’ils n’ont peut-être pas voulu prolonger le contrat. Ça n’a pas plu aux staffs de l’OM qui ont décidé de se séparer de Rabiot. Et l’excuse de la bagarre, c'est pour récupérer un peu d’argent dessus, » explique-t-il. Une version qui sera dure à tenir si finalement l'OM et Adrien Rabiot s'entendent et repartent pour une saison comme Roberto De Zerbi l'a suggéré.