OM ‍: De Zerbi favorable au retour de Rabiot ‍!

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Dans la foulée de la victoire de l'OM contre le Paris FC, Roberto De Zerbi a clairement fait savoir qu'il était désormais prêt à laisser une deuxième chance à Adrien Rabiot. L'entraîneur marseillais souhaite en parler avec Pablo Longoria et Medhi Benatia.

Et si le feuilleton Adrien Rabiot connaissait une fin heureuse malgré les échanges très vifs entre Véronique Rabiot et les dirigeants marseillais ? Ce samedi soir, Roberto De Zerbi a très clairement laissé entendre qu'il était finalement favorable, si cela est encore possible, à ce que l'Olympique de Marseille change sa position concernant la mise dans la liste des transferts du milieu de terrain international tricolore. Affirmant ne pas encore avoir évoqué cette possibilité avec Pablo Longoria et Medhi Benatia, l'entraîneur italien a visiblement changé d'avis suite à la scène vécue la semaine passée à Rennes. Face à la presse, et dans la foulée du carton contre le Paris FC (5-2), De Zerbi a été cash.

L'OM pourrait conserver Rabiot à la demande de De Zerbi

« Pour Rabiot, je l'ai dit vendredi et même si je n'ai pas encore parlé avec Pablo et Medhi, j'espère que, et ce n'est pas par rapport à la qualité du joueur, mais par rapport à la qualité de l'homme, et même s'il a fait une erreur, qu'il y a la possibilité de réparer les choses. Je ne suis pas la personne qui claque les portes au nez, mais je ne suis pas le seul à décider. Adrien est quelqu'un de bien. Je lui ai donné un conseil, j'espère qu'il le suivra et qu'il me suivra. Je pense être quelqu'un de bien, je tends la main à tout le monde. Je suis prêt à tout si je peux aider à résoudre le problème Rabiot. Ce n'est pas pour le joueur, mais pour l'homme qu'il est. C'est important pour le bien de tous. La volonté de se réconcilier doit venir de tout le monde, des deux parties », a confié l'entraîneur de l'Olympique de Marseille.

Reste que les propos tenus par la maman et conseillère d'Adrien Rabot à l'encontre des dirigeants et de l'entraîneur de l'OM n'ont pas été tendres. Et au moment où le nom du milieu de terrain circule déjà en Italie, un coup de tonnerre assez incroyable pourrait claquer à Marseille.