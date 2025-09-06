OM ‍: Rabiot fait un dernier scandale à Marseille

Dans : OM.

Adrien Rabiot s'est engagé lundi avec l'AC Milan, une décision prise après la décision de Pablo Longoria et Medhi Benatia de le mettre sur la liste des transferts. Du côté du Vélodrome, les supporters estiment que Rabiot a raté totalement sa sortie à l'OM.

Arrivé à l'OM le 15 septembre 2024 dans l'allégresse générale, Adrien Rabiot n'a même pas passé un an à Marseille, puisque le 1er septembre dernier, le milieu de terrain international français s'est engagé avec l'AC Milan. Un transfert totalement impensable au cœur de l'été, mais qui a été exigé par les dirigeants phocéens après la bagarre intervenue dans les vestiaires après la défaite à Rennes lors de la première journée de ligue 1. Quoi qu'ils pensent de cette décision du duo Longoria-Benatia, les supporters marseillais ont regretté ce départ de celui qu'ils avaient élu meilleur joueur de l'OM la saison passée. Mais finalement, ils se sont rangés derrière le choix de leurs dirigeants, estimant que le clan Rabiot s'est mal comporté. Et depuis lundi, les critiques tombent sur Adrien Rabiot compte tenu de l'attitude de ce dernier après sa signature à l'AC Milan.

Rabiot s'en va sans un regard pour le Vélodrome

Les fans marseillais estiment qu'après avoir plusieurs fois dit tout le bien qu'il pensait de la ferveur autour de l'OM, et son désir de jouer la Ligue des champions sous le maillot de l'Olympique de Marseille au Vélodrome, Adrien Rabiot est parti sans un seul mot pour le public. « Rabiot n'a toujours pas eu un seul mot pour les supporters ? Lui qui était tombé amoureux de l'OM et qui se voyait rester, dis donc je suis étonné », ironise Fiorenzo Pazzo, ancien rédacteur en chef de Un Olympique, qui n'est pas le seul à faire remarquer qu'Adrien Rabiot n'a adressé aucun message à destination des supporters marseillais depuis son officialisation chez les Rossoneri.

Et il n'est pas le seul à s'offusquer de cette attitude. « Qu’il ait un problème avec la direction, ça se comprend. Mais effectivement Rabiot a été accueilli à bras ouverts par les supporters. Un message pour nous n’aurait pas été de trop », constate Luke Phoceen. Quoi qu'il en soit, l'Olympique de Marseille a désormais tourné la page et Roberto De Zerbi va devoir composer sans celui qui était devenu le patron de son milieu de terrain.