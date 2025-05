OM ‍: Rabiot en 10, De Zerbi ne l’a pas convaincu

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Utilisé à plusieurs postes à l’Olympique de Marseille, Adrien Rabiot s’est notamment distingué derrière l’avant-centre. Mais en équipe de France, le sélectionneur Didier Deschamps n’a pas prévu d’imiter Roberto De Zerbi.

Pour Didier Deschamps, Adrien Rabiot n’a pas forcément changé de dimension. Le sélectionneur de l’équipe de France estime que les regards ont changé sur le milieu de l’Olympique de Marseille étant donné qu’il évolue en Ligue 1. « Ce qu'il avait fait avant dans les clubs où il est passé, il avait déjà été très performant », a rappelé le coach des Bleus, qui voit toujours le même Adrien Rabiot. Et ce malgré la position plus avancée que lui confie l’entraîneur marseillais Roberto De Zerbi.

𝐋𝐞 𝐃𝐮𝐜 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐂𝐚𝐧𝐞𝐛𝐢𝐞̀𝐫𝐞 👑



📽️ Pièce maitresse du jeu de 𝗥𝗼𝗯𝗲𝗿𝘁𝗼 𝗗𝗲 𝗭𝗲𝗿𝗯𝗶 et décisif à 1️⃣6️⃣ reprises cette année, revivez en images les meilleurs moments de l’Olympien de la saison, 𝗔𝗱𝗿𝗶𝗲𝗻 𝗥𝗮𝗯𝗶𝗼𝘁 💙 pic.twitter.com/zUhP5xNV79 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) May 30, 2025

« Il a changé au moins trois fois de position, a commenté Didier Deschamps en conférence de presse. Il a commencé dans une position où il était un peu moins à l'aise en étant faux pied axe droit dans un milieu à trois, après il a joué un peu plus haut côté gauche, et il a fini en position axiale sous l'attaquant en pointe haute du milieu. Mis à part au tout début, sa position a été plus offensive. Ce qui l'a amené à marquer pas mal de buts. Il a pu ponctuellement le faire avec nous aussi, même si ça remonte un peu. »

Deschamps a d'autres solutions

« Il a cette polyvalence. Sa position en club est plus haute depuis janvier. Dans ce registre sous l'attaquant, j'ai aussi d'autres joueurs qui sont performants, a tempéré le sélectionneur tricolore. Il sait faire beaucoup de choses. Il a une grande liberté, c'est ce qu'il aime, ça lui permet de se projeter. Il est moins dans un rôle de contrôle qu'il avait avant dans un milieu plus défensif. A une époque, ça lui posait des problèmes, aujourd'hui ce n'est plus un souci. Il est habitué dans son quotidien à avoir une position plus haute. » On comprend qu’Adrien Rabiot ne deviendra pas le concurrent de Michael Olise ou encore Rayan Cherki en sélection.