OM ‍: Rabiot défie le PSG, Marion Bartoli trouve ça osé

Dans : OM.

Par Nathan Hanini

À une semaine de la reprise, les formations de Ligue 1 ajustent les derniers détails avant de retrouver le rectangle vert. Dans une interview à la Provence, Adrien Rabiot a évoqué la volonté de concurrencer le Paris Saint-Germain cette saison. Une attente tempérée par les observateurs.

L’Olympique de Marseille a fait grand bruit tout l’été avec un mercato ambitieux. Le club de la cité phocéenne s’apprête à retrouver le chemin de la Ligue 1 à Rennes vendredi prochain. Dans le cadre de cette fin de préparation, Adrien Rabiot s'est confié dans une interview à la Provence pour évoquer les objectifs de la saison pour lui et ses coéquipiers. L’international français (53 sélections, six buts) veut concurrencer le PSG et surtout réduire le gap entre le premier et son dauphin.

Marion Bartoli tempère

🗣💬 "Ils ont terminé 2es à 19 points d'écart en perdant 9 matches... Il faut d'abord réduire l'écart et se concentrer là-dessus."@bartoli_marion appelle à la mesure après les ambitions clamées de Rabiot, qui estime l'OM capable de rivaliser avec le PSG en Ligue 1. pic.twitter.com/pBIOlehzb9 — Les Grandes Gueules du Sport - RMC (@GGsportRMC) August 10, 2025

Sur RMC, dans l’émission des Grandes Gueules du sport, Marion Bartoli s’est exprimée sur les déclarations de l’ancien joueur de la Juventus. La lauréate du tournoi de Wimbledon 2013 a d’abord salué la décision du Français de rester dans le sud de la France. « Moi ce qui m’intéresse surtout dans l’interview d’Adrien Rabiot c’est qu’il adhère au projet de Zerbi. Il adhère au projet de l’OM parce qu’il aurait pu partir dans d’autres clubs. D’autres clubs qui proposent des plus gros salaires qu’à l’Olympique de Marseille. Mais que finalement, il désire vivre des émotions avec l’Olympique de Marseille, » explique-t-elle avant de tempérer. « Maintenant lorsque je regarde la saison précédente, effectivement l’OM finit deuxième. Mais deuxième avec 19 points d’écarts en perdant neuf matchs. Je trouve cela énorme d’être deuxième d’un championnat aussi gros que la Ligue 1 en perdant neuf matchs. Perdre neuf matchs sur 34, c’est beaucoup trop et je pense qu’il faut réduire l’écart, » conclut-elle. Marseille devra également jongler avec le retour en Ligue des champions dès le mois de septembre.